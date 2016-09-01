Пластический хирург из Великобритании создал фотопортрет женщины с идеальным лицом. Для этого он взял черты лица разных знаменитостей, которые ему чаще всего "заказывали" его пациентки.

Об этом сообщает New York Post.

Джулиан Де Сильва из лондонской клиники Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery долгое время анализировал запросы женщин, которые к нему приходили за последние 10 лет своей практики. Он выбрал самые популярные запросы.

В итоге лицо идеальной женщины - это нос Кейт Миддлтон, веки и разрез глаз, как у Киры Найтли, брови Дженнифер Лопес и губы Пенелопы Крус, скулы Анджелины Джоли, лоб Майли Сайрус, подбородок Селены Гомес, челюсть Шер и кожу, как у Риз Уизерспун.