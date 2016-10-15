Владимиру Путину в Крыму поставят памятник

В общепринятом смысле монумент не будет именно «памятником» (ставить памятник при жизни – некорректно), это будет своего рода символ воссоединения Крыма и России. Так обещают инициаторы проекта.

Инициаторы постановки монумента - «Конгресс русских общин Крыма», передает «АН–Крым». На следующей неделе конгресс намерен провести мероприятие «Памятнику-символу президенту России Владимиру Путину в российском Крыму быть!». Председатель Конгресса и депутат Госсовета РК Сергей Шувайников уточнил, что идея монумента поступила от ветеранов русского движения Крыма еще в апреле.

Сообщается, что на монументе Путин будет изображен в виде российского капитана со штурвалом - тут смысл понятен любому…

Установят памятник на пожертвования неравнодушных граждан. Неравнодушные уже есть: сообщается, что один бизнесмен, узнав, кому строят монумент, пожертвовал 50 тысяч рублей…