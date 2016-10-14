На вокзале Волгоград-1 начался ремонт второй пассажирской платформы

На Приволжской магистрали в рамках подготовки объектов железнодорожной инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года началась реконструкция вокзального комплекса Волгоград-1.

В настоящее время работы ведутся на второй пассажирской платформе. Произведен частичный демонтаж брусчатого покрытия. Начались подготовительные работы для монтажа основания новой платформы. Кроме того, планируется установить новую систему информирования пассажиров (табло, приборы громкоговорящей связи), обновить систему навигации. Для обеспечения беспрепятственного передвижения по вокзальному комплексу маломобильных групп пассажиров будет установлен лифт, позволяющий спуститься в туннель, соединяющий платформу и здание вокзала.

- Ремонт второй пассажирской платформы не повлияет на график движения поездов дальнего сообщения. Все волгоградцы и гости города во время реконструкции смогут воспользоваться действующим перечнем услуг, оказываемым специалистами вокзала Волгоград-1 в полном объеме, - проинформировал заместитель начальника Приволжской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Павел Сахошкин.