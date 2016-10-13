Министерство образования проверит гимназию в Чайковском из-за случая с больной раком девочкой

В гимназии города Чайковский Пермского края Министерством образования и науки будет проведена проверка после случая с отчислением больной раком ученицы.

Как отметили в пресс-службе ведомства, недопустимы случаи, в которых ученикам, ссылаясь на состояние их здоровья, отказывают в получении образования при отсутствии медицинских противопоказаний, они являются нарушением. Министерство уже проводит проверку всей имеющейся по этому поводу информации.

Ранее появилось сообщение о том, что одна из учениц гимназии города Чайковский была вынуждена перевестись в другое учебное заведение в связи с давлением, оказываемым педагогами. Девочка, проходившая лечение от рака, стала получать от преподавателей угрозы, что она не сдаст ЕГЭ. Есть вероятность, что случай не был единичным.

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