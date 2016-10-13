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Педагоги вынудили ученицу, страдающую онкологией, забрать документы из гимназии

13 октября 2016, 12:28 [ «АН-онлайн» ]

Педагоги вынудили ученицу, страдающую онкологией, забрать документы из гимназии
Фото: pixabay.com

По словам 17-летней старшеклассницы, проживающей в городе Чайковский Пермского края, ей ничего не оставалось делать, как забрать документы из гимназии, в которой она училась с первого класса. Как утверждает ученица, педагоги учебного заведения стали угрожать, что она не сдаст ЕГЭ.

Дело в том, что девушка страдает онкологией, сообщает life.ru. Из-за болезни она была вынуждена провести в девятом классе два года. Один из них она находилась на лечении, а второй – проходила домашнее обучение.

Затем старшеклассница уехала в Испанию, где живет ее отец, чтобы пройти там реабилитацию. При этом, по словам девушки, ей пришлось перевестись в другую школу, так как она стала получать угрозы от педагогического состава гимназии, что не сдаст ЕГЭ. Сами педагоги не признают, что оказывали давление на больную ученицу.

 

 

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