Джанет Джексон в свои 50 лет ждет ребенка

Американская певица Джанет Джексон сообщила интервью журналу People, что беременна. Издание сообщает, что певица чувствует себя прекрасно. Ранее певица сообщения о своей беременности не подтверждала.

Журнал сообщает, что певица несказанно рада и благодарит бога за это счастье (беременность). Этой весной, в мае, в СМИ появлялась информация о беременности Джексон, но тогда артистка эти сведения не подтверждала и не комментировала. Однако, журналисты отметили, что а апреле Джексон внезапно по предписанию врачей отложила гастроли...

Джанет Джексон состоит в браке с бизнесменом Виссамом аль-Мана, - для пары ожидаемый ребенок станет первенцем.

Джексон - сестра скончавшегося в 2009 году Майкла Джексона. Широкую популярность ей принес выход в феврале 1986 года ее третий по счету альбом "Control".