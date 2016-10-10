Китаец привел на осмотр 12-летнюю беременную, представив ее своей женой

Сорокалетний китаец привез в больницу Хучжоу свою беременную «20-летнюю жену». Однако врачам сразу стало понятно, что девочке всего 12 лет.



Мужчина привез «жену» на плановый осмотр. Вместе с ними также была женщина, представившаяся свекровью. Они сообщили, что беременность наступила 3 месяца назад.











Выяснив, что девочке 12 лет, медики вызвали полицию. Врачи пытались задать беременной вопросы, но та не могла на них ответить, поскольку не знает местного диалекта.



У девочки не было никаких документов. Правоохранительные органы предполагают, что ее купили или похитили. Это довольно распространенная практика. Китайские мужчины нередко выбирают себе малолетних девушек в специализированных агентствах. В основном из Южного Вьетнама.



«Муж» девочки при этом отпирался и грубил персоналу больницы, требовал ничего не спрашивать и просто выполнять свою работу. Сейчас он арестован, расследование продолжается.

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