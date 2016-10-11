Пейте пиво! Оно полезно и ценой красиво

Похоже, все к тому идёт. Минфин, на глазах у всей страны переживающий неконтролируемые приступы финансовых фантазий, решил опутать акцизом даже безалкогольное пиво, которое сегодня можно сравнивать чуть ли не с лимонадом. Квас и кефир, как напитки, для алкотестеров ГАИ куда более опасны. Впрочем, возможно, их Минфин оставил стране на «похмельный десерт».



Ты ведь пойдешь не в баню, ты ведь придешь сюда…



Обложив акцизами и НДС уже всё, что даже вредно для производителей, Минфин поставил новую планку и решил своей властью поднять цену безалкогольного пива аж на 20%: именно на столько возрастет цена напитка, если акциз будет таки введён.



Безалкогольное пиво – напиток (особенно для России – С.М.) универсальный. Его в основном потребляют те, кто знает, что после кружки обычного пива после летней бани, сможет остановиться лишь к первому снегопаду и неизвестно где.



По сути, для пьющей России (что есть, то есть. – С.М.) – этот напиток ни что иное как спасительная «обманка». Не случайно лишь в этом году объёмы рынка именно безалкогольного пива выросли более чем на 15%.



Наверное, эта динамика и побудила Минфин послать и пивоварам очередную «чёрную метку».



Пивовары – за трезвость!



Производителей напитка, и так угнетенных Минфином сверх меры, эта инициатива, ясное дело, не порадовала.



Исполнительный директор Союза российских пивоваров (СРП) Вячеслав Мамонтов направил заместителю министра Силуанова г-ну Илье Трунину письмо, где назвал эту инициативу нелогичной. Это действительно так, потому что ни в одной стране мира, где испокон веку варят пиво, на его безалкогольные сорта никаких акцизов нет.



Не думаю, что в СРП так озаботились снижением алкоголизации общества в целом, скорее производителей встревожило другое: акциз повысит цену, резко уменьшит число потребителей и, естественно, обрушит прибыли самих пивоваров.



В Минфине, который в последнее только и занят карательным повышением цен на всё, из чего можно отжать хоть какие-то бабки в разворованную казну, верно забыли, что деньги нужны всем! Производителям – в первую очередь. Не будет денег, не будет спроса. Не будет спроса, не будет денег. Вот такая простая финансовая карусель, работу которой понимает любой первокурсник экономического вуза, но не в Минфине, увы.



Эксперты концерна «Балтика» например, подсчитали, что в прошлом году лишь безалкогольная продукция их производства приносила в казну 7,5 млрд. рублей.



Минфин, похоже, хочет эту цифру уменьшить, т.к. все его реформы, как правило, приводят именно к ухудшению финансовых показателей, но не к улучшению. Так зачем начинать очередной провальный эксперимент?



Чтобы напомнить всем, что Минфин всегда начеку? Так вся страна и без этого о нём всегда помнит: для этого достаточно взглянуть на ценники в магазинах и вывернуть свои кошельки.



За последние несколько лет, например, в результате всевозможных экономически-финансовых набегов на пивоваренную отрасль, рынок пива и так съёжился на …35%! Что, идём к новым «рекордам»?



Пили, пьём и буде пить!



У Минфина иной взгляд на собственные инициативы. Там, как всегда, никаких подводных рифов не видят и считают, что «рост ставки акциза в размере 11 руб. на бутылку 0,5 л … не приведет к сокращению его потребления».



Ко всему прочему, Минфину мнится и благостная перспектива в своем стремлении: дескать, будут пополняться и региональные бюджеты! Блажен, кто верует… Я не могу назвать региона, который хоть раз взорвался бы криками «браво!» в адрес Минфина после очередной «спасительной реформы».



Скорее всего, невольные любители безалкогольного пива, если цены на него взлетят, снова перейдут на напитки более веселящие: цены практически одинаковые, а кайф разный!



Словят ли свой кайф от нового подорожания производители и чиновники Минфина, сильно сомневаюсь.



Впрочем, поговорка «не зная броду, не суйся в воду», похоже, именно в России уже давно стала непререкаемым правилом многих финансовых и экономических новаций, увы.





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