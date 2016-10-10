В Симферополе премьером Аксеновым дорожные ямы пометили

В минувшем году на ремонт дорог в Симферополе было потрачено более 500 млн руб., а ям на дорогах – все больше, вот общественность и недовольна. Активисты предлагают украшать выбоины портретами премьера Аксенова.

Общественники сделали плакаты с портретами крымского премьера Сергея Аксенова и главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева. Предлагается эти портреты устанавливать в местах, где на дороге образовалась выбоина, чтобы народ помнил ответственных за такие дороги.

Лидер активистов Илья Большедворов на своей странице Facebook отмечает, что «новые знаки» будут устанавливать исключительно в те ямы в Симферополе, которые образовались на дорогах, отремонтированных в этом или в прошлом году, передает «АН – Крым».