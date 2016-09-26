В аэропорту Симферополя объяснили отсутствие бесплатных тележек

Ранее «АН – Крым» писали о том, что в аэропорту Симферополя пассажиры не могут воспользоваться бесплатными тележками для багажа и вынуждены нести свой груз сами, либо платить за услуги носильщика.

В администрации аэропорта объяснили отсутствие бесплатных тележек в зоне прилета «неаккуратным отношением пассажиров к имуществу».

«К сожалению не все пассажиры понимают, что тележку нельзя увозить с собой, некоторые считают их «бонусом» от аэропорта», – ответили в администрации аэропорта на информационный запрос журналистов, добавив при этом, что багажные тележки являются дополнительной услугой, поэтому «предоставляются на платной основе».

Попутно администрация отметила, что не контролирует стоимость услуг на подзарядку мобильных устройств пассажиров.





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