Путин о предложенной квартире: лучше подарите ее сиротам

Российский лидер прокомментировал поступившее от бизнесмена Сергея Шмакова предложение подарить ему квартиру. По словам Путина, такой подарок лучше сделать тем, кто в нем действительно нуждается.

Шмаков, ранее подаривший квартиру белорусу, пронесшему на Паралимпиаде в Рио российский флаг, заявил, что готов сделать аналогичный подарок и самому Путину. Официальный представитель президента Дмитрий Песков сообщил, что президенту известно о сделанном предложении, однако принимать подобные подарки он не считает приемлемым.

В ответ на это российский лидер предложил Шмакову подарить жилье тем, кто в нем действительно нуждается - детям-сиротам или инвалидам. Он также добавил, что в таком случае это будет совместный подарок от бизнесмена и президента.

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