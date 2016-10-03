Квартиру белорусскому чиновнику, что пронес российское знамя на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, подарили, как и было обещано. Даритель - президент группы строительных компаний «Сапсан» Сергей Шмаков.

Вручая Андрею Фомочкину сертификат на квартиру, Сергей Шмаков, глава строительного холдинга и автогонщик, выразил ему признательность за смелый и патриотичный поступок и сказал, что на таких людей должна равняться вся страна.

В свою очередь белорусский чиновник признался, что подарок стал для него полной неожиданностью и выразил сомнение на счет прав на квартиру: ведь Фомочкин – госслужащий.

Квартира находится в жилом массиве Солнечногорского района Подмосковья, - в 25 километрах от МКАД.