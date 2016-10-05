В Москве резко похолодает на следующей неделе

В Гидрометцентре России сообщают, что бабье лето продержится в столичном регионе недолго и уже в начале следующей недели в Москву придет похолодание: термометры Московской области покажут «0».

Столбики термометров поползут вниз в начале следующей недели, сообщает «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации». Отмечается, что до нулевой отметки температура упадет по всей Московской области. Погода будет не только холодной, но и пасмурной.

В ближайшие два дня Москву зальет дождями при температуре 13–15 градусов тепла, но уже в воскресенье в регион придет холодный воздух с Баренцева моря, который и прекратит дожди, зато принесет прохладу, причем, местами – прохладу со знаком «минус».