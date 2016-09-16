Гидрометцентр России сообщает, что за первые две недели сентября средняя температура воздуха в Москве превысила норму на 2°, а осадков выпало 24 мм, то есть 37% от месячной нормы: погода решила, что хватит...

Прохлада, пришедшая в столичный регион в среду, продержится как минимум еще пять дней. По информации метеорологов, «продержится» надо понимать так: Москва и Московская область останутся под влиянием обширного высотного циклона, который продолжит удерживать над Центром Европейской России температуру немного ниже климатической нормы. «Немного ниже» - это градусов 12 - 14° в столице и 11…16° по области.

В ночь на субботу в Москве обещают проливной дождь и похолодание до 6 - 8° (в области – до 3°). Днем в Москве воздух прогреется до 11…13°.