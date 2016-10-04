Вместо Казаковцева в Совете Федерации будет работать Тимченко?

6 октября пройдет первое пленарное заседание Законодательного собрания шестого созыва. В его повестку включен вопрос о прекращении полномочий Олега Каазковцева, который сейчас работает в Совете Федерации ФС РФ от регионального парламента.

На его место назначат депутата Законодательного собрания шестого созыва. Им может стать Вячеслав Тимченко, который по итогам выборов прошел в региональный парламент.

Также 6 октября депутаты должны избрать нового председателя областного Заксобрания. Как мы уже писали, скорее всего, им станет Владимир Быков, который до этого работал главой города Кирова. Предстоит определиться депутатом и с количеством заместителей спикера парламента, которые будут работать в ОЗС на платной основе.

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