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//Общество

Васильева предложила вернуть в вузы письменные вступительные экзамены

3 октября 2016, 13:27 [ «АН-онлайн» ]

Васильева предложила вернуть в вузы письменные вступительные экзамены
Фото: globallookpress.com

Письменные вступительные экзамены необходимо вернуть в вузы страны. Об этом заявила министр образования РФ Ольга Васильева.

По ее мнению, в настоящее время нужно разработать поправки, обеспечивающие сдачу экзаменов в письменной форме при поступлении в высшие учебные заведения абитуриентами. Кроме того, Васильева выразила недовольство по поводу сложившейся ситуации, при которой в течение двух последних лет перед выпускным экзаменом учеников тренируют сдавать ЕГЭ, а первый семестр в вузе студенты получают те знания, которые недополучили в школе.

В связи с этим, по мнению министра образования, необходима дополнительная шкала для оценки знаний учеников по всем предметам.

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