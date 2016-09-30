Минздрав вынесет свои предложения по запрету абортов до конца года

Свои предложения относительно ситуации с запретом абортов российское Министерство здравоохранения озвучит к концу 2016 года. Об этом сообщила возглавляющая ведомство Вероника Скворцова.

Согласно ее заявлению, Минздрав в данный момент занимается разработкой возможных решений возникшей ситуации, которые позволят с одной стороны показать негативное отношение государства к абортам, а с другой - учтут репродуктивное здоровье женщин. Скворцова сообщила, что уже создана специальная комиссия, куда входят специалисты, депутаты Госдумы и представители РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл подписал призыв к запрету абортов на территории Российской Федерации. Его поддержал ряд политических, общественных и религиозных деятелей.

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