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Минтранс предложил отменить льготный тариф системы "Платон"

30 сентября 2016, 13:47 [ «АН-онлайн» ]

Минтранс предложил отменить льготный тариф системы "Платон"

Минтранс России предложил отменить льготные тарифы системы "Платон". Глава ведомства Максим Соколов напомнил об окончании тестового периода, на который принимались льготы.

По его словам, сейчас возникает вопрос о том, чтобы вернуться к тем параметрам финансовой модели, которые были изначально приняты при запуске "Платона". Соколов отметил "позитивный эффект" в виде ремонта и строительства дорог на средства от сборов, передает телеканал "Россия 24" .

Росавтодор ранее предложил вернуться к изначально утвержденному тарифу "Платона", Минэкономразвития считает, что мораторий на тарифы следует продлить до 2019 года.

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