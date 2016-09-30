12-летняя жертва насилия будет рожать

Челябинская школьница собирается родить от своего насильника. Родители поддержали её решение, известив об этом правоохранительные органы только спустя много месяцев после того, как узнали о беременности дочери.

Как полагает следствие, преступление произошло в феврале. Потерпевшей всего 12 лет, в настоящее время она находится на позднем сроке беременности, когда скрывать её уже невозможно. Семья характеризуется как полная, но неблагополучная. Известно, что предполагаемому насильнику 28 лет, он арестован челябинским судом до 27 ноября. Адвокат просил домашнего ареста для подзащитного, но его отправили в СИЗО по настоянию следователя. Подозреваемому предъявлено обвинение по п.«б» ч.4 ст.131 УК РФ.

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