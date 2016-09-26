В Пермском крае семья осуждена за многолетние издевательства над ребенком и его убийство

Собственная семья на протяжении многих лет издевалась над десятилетним мальчиком, пока в конце концов не убила. Тело ребенка было найдено в реке с привязанным к нему грузом.

Как было установлено в ходе следствия, мальчик проживал с родителями, старшей сестрой и младшим братом в городе Лысьва Пермского края. По каким-то причинам все старшие члены семьи испытывали к ребенку ненависть, в течение нескольких лет неоднократно избивали и запирали. Родной отец насиловал мальчика, лишал пищи, закрывал на несколько суток в подвале без одежды, запрещал ходить в школу и общаться со сверстниками.

Во время одного из таких приступов ненависти отец избил мальчика дверью шкафа, а затем сбросил в подвал и запер на несколько дней. От перенесенных побоев ребенок скончался. Чтобы скрыть преступление, мужчина с помощью своей падчерицы, старшей сестры мальчика, отнес тело к реке и утопил, предварительно привязав груз.

Родители ребенка и его сестра приговорены к лишению свободы.

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