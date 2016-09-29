Кировчанке дали 1 год колонии-поселения за убийство своего новорожденного сына

В Кировской области суд вынес приговор матери, которая утопила своего ребенка в туалете, а после закопала тело в лесу. 32-летняя женщина объяснила свой поступок постоянным отсутствием денег и нежеланием иметь лишний рот в семье.

Напомним: в июне в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что одна из ее знакомых могла родить дома. После проведенной проверки выяснилось, что, действительно, 32-летняя женщина скрыла свою беременность, самостоятельно родила здорового мальчика, а затем убила новорожденного.

Мать ребенка объяснила свои действия нежеланием воспитывать сына в нищете. На суде женщина полностью признала свою вину. Судья ей назаначил наказание в виде года реального лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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