Митрополит Иларион подписал прошение о запрете абортов

Митрополит Иларион (Алфеев), председатель отдела внешних церковных связей РПЦ подписал обращение граждан о запрете абортов. Митрополит подписал документ в аэропорту Шереметьево после поездки в Азербайджан.

Напомним, во вторник, 27 сентября, на сайте Московской патриархии появилось сообщение об инициативе Патриарх Московского и всея Руси Кирилла, который подписал открытое обращение граждан о запрете абортов. Авторы обращения выступают за запрет абортов, называя их "легальным убийством детей до рождения"и требуют внесения в законодательство соответствующих изменений: признание за плодом статуса человеческого существа, жизнь и здоровье которого должен защищать закон.

Обращение также требует запретить хирургические и медикаментозные прерывания беременности, противозачаточные препараты и вспомогательные репродуктивные технологии.