Учительница из Кирово-Чепецка вошла в число лучших учителей России

Победительница областного конкурса «Учитель года Кировской области»-2015, преподаватель гимназии №1 города Кирово-Чепецка Мария Королева вышла в финал Всероссийского конкурса «Учитель года России-2016».

Кирово-Чепецкая учительница английского языка вошла в число 15 сильнейших российских преподавателей (всего в этом году в конкурсе приняло участие 85 человек). Вышедшие в финал педагоги продолжат состязание — их ждет еще 2 очных тура и 4 задания. Марии предстоит дать мастер-класс, представить свой образовательный проект и принять участие в круглом столе образовательных политиков.

По словам Марии, она готовилась к конкурсу целый год. Проводила открытые уроки, перенимала опыт старших коллег, активно участвовала в общественных мероприятиях и научных конференциях.

Итоги всероссийского конкурса будут подведены 4 октября.

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