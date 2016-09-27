Гурцкая призвала женщин не делать аборт, а отдавать детей ей

Председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая поддержала патриарха Московского и всея Руси Кирилла, назвав это крайне прогрессивным шагом.

Как отметила Гурцкая, она удивлена бурной реакцией общества на позицию патриарха, поскольку церковь всегда выступала против абортов. "В обращении содержится крайне важное положение о признании за зачатым ребенком особого статуса и необходимости защиты. Считаю это крайне прогрессивным шагом и уверена, что человечество неизбежно к этому придет, как в разные периоды пришло к необходимости равноправия женщин или гарантий прав людей разных рас и национальностей", - передает ее слова РИА Новости.

Гурцкая добавила, что, конечно, бывают различные жизненные ситуации, "медицинские показания или трагедии, связанные с сексуальным насилием". Но если малыш матери не нужен, Диана посоветовала отдавать ребенка ей.

Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поставил свою подпись под обращением, призывающим полностью запретить аборты в России. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

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