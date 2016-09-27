Достанется ли скифское золото Крыму?

Судьба скифского золота, на которое в равной мере претендуют Украина и Крым, решится в международном суде. 5 октября Городской суд Амстердама начнет слушания по этому затянувшемуся делу.

Золото скифов в момент присоединения Крыма к России демонстрировалось на выставке в Нидерландах. Украинское правительство тут же обратилось к голландским властям с просьбой не возвращать музейные экспонаты отделившемуся Крыму. В ответ представители Крыма пригрозили разорвать музейное сотрудничество с Европой.

Экспозиция «Крым: золото и секреты Чёрного моря» была собрана из артефактов четырех крымских музеев и одного киевского. Всего на обозрение зарубежной публики было представлено 550 экспонатов, только 20 из которых принадлежали Киевскому музею исторических драгоценностей.

Как пояснил «Аргументам недели – Крым» директор Центрального музея Тавриды, Андрей Малыгин, крымские музеи не претендуют на другие экспонаты, украденные с территории Крыма.





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