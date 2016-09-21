В Крыму запрещены сделки с недвижимостью у моря

На заседании крымского парламента принято Постановление "О вопросах регистрации объектов недвижимости вдоль береговой линии Черного и Азовского морей". Введены ограничения на сделки с недвижимостью в пределах 100 метров от моря.

Ограничение не распространяется на государственные и муниципальные предприятия и учреждения и вводится до 1 февраля 2017 года. Законодатели объяснили, что в 100 метрах от моря уже находится большое количество строений. Многие возведены с нарушением норм и правил.

Как сообщает "АН-Крым", члены фракции ЛДПР в Госсовете считают, что нужно не только ограничить осуществление государственной регистрации прав на объекты недвижимости в пределах стометровой береговой зоны Крыма, но и наложить мораторий на их строительство. Об этом сообщил лидер фракции ЛДПР в Госсовете Крыма Павел Шперов.

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