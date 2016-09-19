В Совфеде посоветовали Яценюку перестать всхлипывать о выборах Госдумы

Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов считает, что лидер украинской партии «Народный фронт» Арсений Яценюк не имеет никакого юридического права давать оценки выборам в Госдуму.

Игорь Морозов назвал мнение украинского политика недостойным рассмотрения “всхлипыванием”. Выборы в Госдуму прошли под контролем 500 международных наблюдателей. "Те технологические решения, которые удалось внедрить ЦИК за предшествующий политический цикл, удивили даже умудренных опытом европейских наблюдателей", - отметил политик в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Ранее представители «Народного фронта» в Верховной Раде внесли на рассмотрение украинского парламента постановление о признании выборов в Госдуму РФ нелегитимными. Яценюк призвал поддержать инициативу депутатов, представляющих другие политические силы.

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