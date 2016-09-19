СМИ: МЧС России могут упразднить

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Министерство по делам гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий может быть упразднено в рамках реформы.

реформа коснется силовых и правоохранительных ведомств. Уточняется, что Минобороны, вероятно, усилят за счет включения в его состав спасательных, пожарных и прочих служб МЧС, а также войск гражданской обороны. Как сообщает издание «Коммерсантъ» , ссылаясь на собственные источники,коснется силовых и правоохранительных ведомств. Уточняется, что, вероятно, усилят за счет включения в его состав спасательных, пожарных и прочих служб, а также войск гражданской обороны.

Под управление МВД из МЧС попадет Госпожнадзор, который раньше уже находился в его структуре.