В Кремле отставку Пучкова назвали «слухами и спекуляциями»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «слухами и спекуляциями» появившуюся в СМИ информацию о скорой отставке главы МЧС Владимира Пучкова, которая должна якобы последовать после ряда инцидентов в ведомстве.

«Слухи и спекуляции», — коротко ответил он РБК на вопрос о том, верна ли опубликованная в СМИ информация.



До «Новой» об отставке Пучкова писали «Аргументы недели». Источники изданий утверждают, что кадровое решение было принято по ряду причин, среди которых называются систематическое занижение площадей лесных пожаров, гибель спасательного отряда на шахте “Северная” в Коми, катастрофа Ил-76, тушившего пожары в Иркутской области и, наконец, гибель главы МЧС по Приморскому краю во время недавнего наводнения.

Не исключено, что после девяти лет работы в МЧС, Пучкову уготовано место в Совете Федерации.



