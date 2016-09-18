Путин проголосовал на выборах за детского хирурга

|18.09 22:55
Массовое ДТП на МКАД: движение парализовано
|18.09 22:25
«Справедливая Россия» представила альтернативные результаты экзитполов
|18.09 22:14
На востоке Москвы загорелась квартира, есть пострадавший
|18.09 20:50
В Варшаве российский самолет задел другой авиалайнер
|18.09 20:04
Мутко заявил, что у него нет мыслей об отставке
|18.09 17:23
В Киеве трагически погиб замглавы администрации президента Украины
|18.09 17:21
Мужчина открыл стрельбу на южноуральском избирательном участке
|18.09 16:43
В Крыму на избирательных участках отключено электричество
|18.09 15:57
В Нижегородской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
|18.09 14:53
В Комсомольске-на-Амуре избиратель скончался, не дойдя до кабинки
|18.09 14:34
В Киеве у посольства РФ жестоко избит россиянин
|18.09 13:54
Двухлетнего россиянина в Таиланде едва не убила медуза
|18.09 13:18
ЦИК привел первые данные о явке на выборах в Госдуму РФ
|18.09 13:14
Утяшева и Хоркина выступили в шоу Немова, Кабаева наблюдала с трибуны
|18.09 11:36
Бывший глава Пентагона призывает предоставить Украине оружие для сдерживания России
|18.09 10:57
В Белгороде мертвый мужчина обнаружен на лавочке около избирательного участка
|18.09 10:35
Зафиксированы нарушения на выборах в Госдуму РФ
|18.09 09:37
В США мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра
|18.09 09:11
Крупное ДТП в Ростове, есть жертвы и пострадавшие
|18.09 07:57
Президент ФИФА похвалил работу главы Минспорта РФ Виталия Мутко
|18.09 07:08
Теракт на Манхэттене попал на видео (ВИДЕО)
|18.09 07:05
Появилась первая версия причин взрыва на Манхэттене
|18.09 06:52
Поезд "Сапсан" насмерть сбил женщину в Тосненском районе Ленобласти
|18.09 06:49
Виталий Чуркин рассказал, что скрывали США в договоре по Сирии
|17.09 21:53
На Урале обвалилась стена столетнего дома (ВИДЕО)
|17.09 21:39
Пожар в Нижнем Новгороде унес жизни двоих детей и их матери
|17.09 20:40
Свадебный кортеж на Кубани попал в смертельное ДТП
|17.09 18:30
В Екатеринбурге произошло массовое отравление курсантов МВД
|17.09 16:24
Сергей Лавров призвал Францию повлиять на Киев
|17.09 14:05
Дети, похищенные в Туле, найдены живыми в Москве