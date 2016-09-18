Путин проголосовал на выборах за детского хирурга

Президент РФ отдал свой голос за Дмитрия Морозова, который баллотировался в депутаты Государственной думы по двести девятому одномандатному округу. Об этом сообщает kp.ru, корреспондент которого смог рассмотреть бюллетень президента сквозь прозрачные стенки избирательной урны.

Путин прибыл на избирательный участок, который находится в здании РАН. Предъявив паспорт, президент получил два бюллетеня и прошел в кабинку для голосования. Опустив бюллетени в урну, Путин собщи представителям российских и иностранных СМИ, присутствовавшим в зале, что из избирательного участка поедет на работу.

Профессор Дмитрий Морозов возглавляет кафедру детской хирургии в московском медицинском университете и является членом партии “Единая Россия”.

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