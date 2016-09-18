На выборах в Госдуму проголосовал Дмитрий Медведев с супругой

Приезд премьер-министра РФ никак на ход выборов не повлиял: доступ избирателей на участки не был ограничен. Глава правительства со своей супругой Светланой прибыл на избирательный участок около 11.40.

Дмитрий Медведев с супругой прибыл к избирательному участку в здании Шуваловской гимназии №1448 на улице Довженко в Москве, передает ТАСС.

Высокие гости проследовали в актовый зал на второй этаж, где получили бюллетени. Премьер зашел в кабинку для голосования и, сделав свой выбор, опустил бюллетени в урну. Ту же процедуру проделала его супруга.

Медведев уже не раз голосовал на избирательном участке, открытом в этой легендарной школе, которая прежде носила номер 1118, а теперь стала Мосфильмовским отделением Шуваловской гимназии №1448. Гимназия названа в честь государственного деятеля и мецената екатерининской эпохи Ивана Ивановича Шувалова.