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ЦИК сообщил о трех случаях вброса бюллетеней

18 сентября 2016, 21:48 [ «АН-онлайн» ]

ЦИК сообщил о трех случаях вброса бюллетеней
Фото: globallookpress.com

В трех регионах Российской Федерации на трех избирательных участках были зафиксированы случаи вброса бюллетеней для голосования. Об этом сообщила Элла Панфилова, занимающая должность главы ЦИК.

По словам Панфиловой, в данный момент устанавливаются подробности произошедшего, однако сам факт нарушений не вызывает сомнений. Итоги голосования на участках, на которых были установлены случаи вброса, будут отменены. Такжа Панфилова сообщила, что материалы передадут в правоохранительные органы и организаторы понесут ответственность. Кроме того, в прокуратуру будет направлена информация о нарушающей законы избирательной кампании одного из кандидатов.

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