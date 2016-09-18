Названы регионы с самой высокой и самой низкой явкой на выборах в Госдуму

Максимальная явка избирателей на выборах в Госдуму на 17:00 мск зафиксирована в Кемеровской области, минимальная - в Санкт-Петербурге. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

В Кемеровской области явка составила 78,96%, в Тюменской области — 74,3%. В Чеченской Республике зафиксирована явка 72,16%.

При этом минимальная явка на 17.00 отмечена в Московской области — 21,73%, Москве — 19,86% и Санкт-Петербурге — 16,12%. Среднюю явку пока не считали, передает РИА Новости.

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