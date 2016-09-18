Венедиктов попросил аннулировать результаты выборов в Щукино

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов просит аннулировать результаты муниципальных выборов на одном из участков в районе Щукино из-за нарушений.

На участке 3118 в Щукино было замечено голосование военнослужащих-срочников по муниципальным округам, что является грубейшим нарушением.

По словам Венедиктова, было принято решение направить в Мосизбирком письмо с предложением аннулировать результаты голосования по муниципальным бюллетеням на этом участке.

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