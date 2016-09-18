Штаб по наблюдению за выборами прокомментировал запрет на фотосъемку и “замыленные” камеры

Видеокамеры, передающие нечеткое изображение на московских избирательных участках связано с тем, что на них голосуют российские военнослужащие, чьи лица должны быть скрыты. Об этом заявил Алексей Венедиктов, возглавляющий Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Именно с голосованием военнослужащих, обеспечивающих безопасность в РФ, а также кадетов военных академий связан, по словам Венедиктова, и запрет на проведение фотосъемки на восемнадцати участках в столице.

Ранее журналисты обратили внимание на мутное изображение видеокамер, установленных на некоторых участках, а также на запрет на фотосъемку.

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