ЦИК требует убрать опубликованные в соцсетях экзит-полы

Центризбирком готовит запрос в МВД с требованием убрать опубликованные в соцсетях в ходе выборов данные экзит-полов. Об этом заявил сегодня заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

"Правовое управление группы оперативного реагирования, проанализировав то, что есть, подготовит запрос в МВД по этому поводу с заявлением на автора размещенного материала, и направлено требование снять этот материал, удалить его там, где он на сегодняшний день размещен", — сказал Булаев. Законом запрещено публиковать данные экзит-полов в день голосования.

Ранее кандидат по Медведковскому одномандатному округу Олег Митволь опубликовал у себя в Twitter данные экзит-пола по своему округу. "Это прямое нарушение, сам на свою голову", - отреагировала глава ЦИК России Элла Памфилова. По закону, на Митволя распространяются те же ограничения, что и на СМИ, так как на его страницу в соцсети подписаны 68 тысяч человек.

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