Центризбирком сообщил, что по предварительным итогам голосования лидирует “Единая Россия”

По сообщению Центризбиркома, согласно предварительным итогам выборов в Госдуму на 21:00, с сильным отрывом лидирует партия “Единая Россия”. Ей удалось набрать более сорока четырех процентов голосов.

По данным Центризбиркома, в Госдуму VII созыва прошли четыре партии. Помимо “Единой России” (44,15% голосов), называются ЛДПР (18,39%), КПРФ (17,24%). На четвертом месте с 6,24% голосов партия “Справедливая Россия”.

Остальным партиям не удалось преодолеть необходимый барьер в пять процентов голосов. Всего в выборах участвовали четырнадцать партий. Сообщается, что 1,7% избирателей испортили бюллетени для голосования.

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