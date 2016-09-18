В Москве на одном из участков выстроилась очередь избирателей с открепительными

В Москве в единый день голосования выстроилась очередь из избирателей с открепительными талонами на избирательном участке №82. В очереди собралось примерно 40 человек.

Люди с открепительными талонами говорят, что голосуют так «из-за работы». По словам одного из избирателей с открепительным удостоверением, им сказали приехать на участок до 12 часов дня, - передает РБК.

Некоторые специально приехали на участок из Подмосковья. Москвичей, по словам корреспондента издания, на участке немного, их организаторы голосования пропускают без очереди.

Председатель ЦИК Элла Памфилова пригрозила исками за клевету тем, кто заявляет о махинациях с открепительными удостоверениями.

Ранее о нарушениях на избирательных участках сообщили из Барнаула.

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