Секс-меньшинства готовят парад в Петербурге

Активисты ЛГБТ-движения уведомили правительство Санкт-Петербурга о проведении в городе гей-парада в конце сентября и нескольких акций против гомофобии и в поддержку прав сексуальных меньшинств.

В уведомлении сообщается, что гей-парад активисты намерены провести 27 сентября. Участники ЛГБТ-движения хотят пройти по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади. Сообщается, что в параде готовы принять участие до 1000 человек.

С 26 по 28 сентября ЛГБТ-активисты планируют провести четыре митинга в центре культурной столицы России. Акции будут посвящены отстаиванию легализации в России однополых браков, поддержке законодательного ужесточения наказания за преступления, связанные с неприязнью к геям, лесбиянкам, бисексуалам и трансгендерам, а также соблюдению конституционного права сексуальных меньшинств на свободу мирных собраний.

Ранее ЛГБТ-активисты подали уведомления о проведении гей-парадов в Тюмени, Туле, Калуге и Твери, но им везде отказали.