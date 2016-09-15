Полиция начала проверку ролика с внедорожником на лестнице МГУ

Сотрудники ГИБДД столицы начали проверку появившейся в сети видеозаписи, которая демонстрирует, как черный Hummer с тонированными стеклами ездит по лестнице МГУ.

В данный момент полицейские устанавливают личность владельца автомобиля и молодого человека, сидевшего за рулем. Сообщается, что по результатам проверки будет принято решение в отношении указанных лиц.

Напомним, ранее в соцсетях появился видеоролик с ездой по лестнице главного здания МГУ. На записи видно, как внедорожник преодолевает несколько пролетов, разворачивается и спускается вниз на глазах у сидящих на ступенях людей. Предположительно, лихач за рулем автомобиля - представитель “золотой молодежи”.

Читайте также:

“Золотая молодежь” прокатилась на внедорожнике по лестнице МГУ (ВИДЕО)

Все новости дня