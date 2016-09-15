Набирает обороты очередной скандал вокруг представителей “золотой молодежи”, игнорирующих правила дорожного движения. На этот раз поводом стал размещенный в интернете видеоролик, демонстрирующий езду на внедорожнике Hummer по ступенькам одного из самых известных российских ВУЗов.

Черный автомобиль с затонированными стеклами поднимается вверх по лестнице практически к самым дверям университета, преодолев несколько пролетов, затем разворачивается и спускается вниз, игнорируя сидящих на лестнице людей.

В данный момент известно только, что за рулем внедорожника находился молодой человек. Сотрудники следственных органов пока никак не прокомментировали появившуюся видеозапись.

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