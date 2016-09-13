В Кирове прошел День садовода

Решение о том, что у садоводов должен появиться свой профессиональный праздник, было принято на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева и председателя Союза садоводов России Олега Валенчука.



11 сентября на Театральной площади с песнями и плясками открыли День садовода. Уже ранним утром здесь было многолюдно. Для кировчан развернулась большая ярмарка, на которой все желающие могли приобрести продукты питания напрямую от производителя. Овощи, мед и орехи, свежая рыба и мясо, теплый хлеб — все отменного качества и по выгодной цене.

Также садоводы и дачники спешили приобрести саженцы плодовых деревьев и кустарников, многолетние цветы, садовый инвентарь, средства защиты растений, и удобрения. Все только самое лучшее.

- Вятские садоводы достойны самого лучшего, — подчеркнул Олег Валенчук. — И когда мы сказали, что у нас нет своего праздника, нас поддержало руководство России. Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил в качестве даты выбрать второе воскресение сентября. И вот сегодня впервые за всю историю нашей страны мы с вами официально празднуем День садовода.

В том, что наши садоводы — люди не только старательные, но и творческие, смогли убедиться все гости праздника. Многие садоводческие товарищества привезли на Театральную площадь плоды своего труда. Виноград, арбузы и дыни — все, что еще недавно казалось южной экзотикой, сегодня стало доступно и в нашей климатической зоне. Некоторые похвастались привычными овощами, но оригинальной формы или неожиданных размеров. А некоторые привезли на выставку даже живые экспонаты. Как рассказал председатель СНТ «Меховщик» Василий Казючиц, в прошлом году, в качестве эксперимента, он завел несколько кур-несушек.

- Свои всегда лучше купленных, — говорит Василий Иванович. — Кормим птичек только зерном и комбикормами, никакой химии. А значит едим экологически чистые яйца и мясо. Хоть и маленькое, но хозяйство требует определенных финансовых затрат. Газа в садоводческом товарище нет, отапливать дома приходится дровами и электричеством. Кур в морозы тоже нужно согревать, да и свет им нужен. Поэтому расходы у нас были приличные. Но благодаря 30-ти процентной скидке на электроэнергию, мы смогли себе позволить увеличить количество птиц, а сэкономленные средства теперь идут на корм.

- Праздники урожая нужно обязательно проводить, — подчеркнул Олег Дорианович. — На таких ярмарках мы видим, как садоводство объединяет людей разных возрастов и профессий. Труд садоводов вызывает огромное уважение и гордость за наших земляков.

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