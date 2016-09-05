В Кирове пройдет День садовода

В это воскресенье, 11 сентября, в областном центре на Театральной площади состоится большой общегородской праздник, на котором будут подведены итоги садово-огородного сезона-2016.

По информации организаторов — Союза садоводов России и администрации города Кирова - в 9 часов утра на главной площади города начнется ярмарка. Также в программе Дня садовода — выставка достижений садоводческих товариществ и дегустация заготовок. Все желающие смогут получить на празднике Карту садовода. Сегодня с ней можно на выгодных условиях делать покупки более чем в 200 торговых точках Кирова и области.

Завершится праздник большим концертом.

Тел. для справок 8-800-100-8728

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