В каких городах России самые дерзкие водители?

Одна из страховых компаний изучила статистику аварийности своих клиентов и выяснила, в каких городах России проживают самые дерзкие и опасные водители.

Выяснилось, что первое место в данном рейтинге заняла Пермь, где за минувший год в ДТП попал каждый четвертый автовладелец, заключивший договор КАСКО (24,2%). Как сообщает "Российская газета", в числе лидеров оказались Екатеринбург, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, а также Саратов. Большое количество аварий было зафиксировано среди жителей Казани, Хабаровска и Красноярска.

Интересно, что последнюю строчку в списке городов с самыми опасными водителями уже третий год подряд занимает Белгород.

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