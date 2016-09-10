В Подмосковье лоб в лоб столкнулись Infiniti и Renault, водители погибли

В ДТП на территории Орехово-Зуевского района погибли оба водителя. Как сообщают пресс-службе регионального МВД, авария произошла примерно в 20.00 на 43-м километре МБК Горьковско-Егорьевского направления.

Водители Renault и Infiniti погибли от лобового столкновения на Малом бетонном кольце (МБК) в Подмосковье.

Врачи скорой помощи констатировали смерть обоих участников аварии от полученных травм. По сведениям источника в полиции, в Infiniti находился несовершеннолетний пассажир, - его госпитализировали в ближайшую клинику с травмами различной степени тяжести. Движение на участке, где произошло ДТП, уже восстановлено, по факту случившегося проводится проверка.