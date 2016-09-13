В Приморье доставлено 30 тонн гуманитарной помощи

Во вторник, 13 сентября, в Приморье самолетом МЧС Ил-76 было доставлено около 30 тонн гуманитарной помощи, которую собрали жители Иркутской области.

Борт приземлился во Владивостоке около 7 утра по местному времени, передает ТАСС данные пресс-службы иркутского регионального ГУ МЧС. Уточняется, что работы по сбору гуманитарной помощи проводились МЧС России совместно с Всероссийским добровольным пожарным обществом и Красным Крестом.

Интересно, что на долю Иркутской области пришлась примерно треть всего объема грузов, который в общей сложности был собран в Сибирском федеральном округе. Согласно последним данным, сибирским регионам удалось собрать не менее 85 тонн помощи.

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