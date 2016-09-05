Жители целого ряда населенных пунктов Приморья, пострадавших от паводков, жалуются на недостаток продуктов питания.

Кроме того, сообщается, что цены на некоторые товары стали чрезмерно завышенными. В частности, подобные жалобы поступают из поселков, расположенных в Лазовском и Чугуевском районах, передает ТАСС, ссылаясь на слова старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину.

Местные жители страдают от недостатка продуктов и возмущены ценами на хлеб и прочие товары, которые стало просто невозможно покупать.

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