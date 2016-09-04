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Паводок в Приморье мониторят беспилотники Минобороны

4 сентября 2016, 16:54 [ «АН-Владивосток» ]

Паводок в Приморье мониторят беспилотники Минобороны
globallookpress.com

В мониторинге последствий паводка в Приморском крае принимают участие расчеты беспилотных летательных аппаратов, сообщает департамент информации и массовой коммуникации Минобороны Российской Федерации.

В сообщении Минобороны указывается, что беспилотные аппараты выявляют  заторы на реках, поврежденные участки ЛЭП и мониторят общую паводковую обстановку. Сообщается также, что моряки Тихоокеанского флота помогли работникам ЖКХ восстановить дамбу водозабора водонасосной станции с помощью плавающего транспортера ПТС-2 и осуществляют доставку ремонтных бригад и эвакуацию населения на труднодоступных участках местности.

На помощь пострадавшим от паводка брошены военные инженеры и бригады морской пехоты ТОФ.  

Ранее сообщалось, что в результате тайфуна Лайонрок в крае выпала трехмесячная норма осадков, в зоне затопления пока остаются 13 муниципальных районов.

 

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