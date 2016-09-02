МЧС России: начальник ГУ Приморского края погиб, спасая подчиненных

Начальник Главного управления МЧС по Приморскому краю Олег Федюра погиб, спасая своих подчиненных. При падении КамАЗа в реку в воде оказались вместе с начальником главка еще 8 человек - все они спасены.

В пресс-службе МЧС Приморского края уточнили обстоятельства гибели начальника ГУ. КамАЗ со спасателями принимал участие в операции по эаакуации жителей, пострадавших от тайфуна, и следовал в населенный пункт Уборка, где проживают более 1000 человек. При пересечении реки Павловка КамАЗ, в котором ехали начальник Главного управления МЧС по Приморскому краю Олег Федюра и 8 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, ушел под воду. Начальник главка погиб, до последнего спасая весь личный состав, но сам выбраться не смог.

Ранее «АН-онлайн» сообщали, что Олег Федюра погиб в Чугуевском районе.