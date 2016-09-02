СМИ: погиб глава МЧС Приморья

Журналистам из достоверных источников стало известно о гибели главы ГУМЧС по Приморью Олега Федюры. Сообщается, что Федюра погиб в Чугуевском районе Приморья, где ликвидируют последствия паводка.

В главке МЧС Приморья пока эту информацию не подтвердили , но и не опровергли.

Журналистам стало известно, что глава МЧС региона на момент гибели находился в кабине упавшего с моста КамАЗа. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали об упавшем в воду КамАЗе, - именно в Чугуевском районе возле населенного пункта Уборка, где эвакуируют жителей. В сообщении пресс-службы сказано, что машина со спасателями ушла под поду при пересечении реки Павловка. При этом о пострадавших сообщений не было.